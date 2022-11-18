Мир 18 ноября 2022, 08:08 Европарламент предложил включить Молдавию в зону свободного роуминга наряду с Украиной Депутат ЕП от Румынии Маринеску: Молдавию следует включить в зону свободного роуминга ЕС Unsplash

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В Европе предложили включить Молдавию в зону свободного роуминга Евросоюза. С соответствующей инициативой выступил депутат Европарламента от Румынии Мариан-Жан Маринеску, сообщил RT.

Он отметил, что Молдавия, как и Украина, — кандидат на членство в Евросоюзе. Маринеску заявил, что сотрудничество ЕС с этими двумя странами приобрело особую важность с начала спецоперации России.

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«Как и Украина, Молдавия — один из самых надежных партнеров ЕС, и сейчас, когда ее президентом является Майя Санду, в ней осуществляется демократическое политическое управление в соответствии с европейскими ценностями», — говорится в обращении.

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По мнению парламентария, Молдавия «твердо придерживается проевропейской позиции», несмотря на географическое положение, экономическое и политическое давление, а также «различные формы шантажа», которые якобы использует Россия, например, в отношении поставок энергоресурсов.

Бывший лидер Молдавии Игорь Додон заявил, что действующая президент Майя Санду и правящая партия «Действие и солидарность» «молятся», чтобы конфликт на Украине продолжался. Им они прикрывают все свои провалы.