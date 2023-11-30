Мир 30 ноября 2023, 14:30 Молдавия на встрече ОБСЕ потребует от России вывода войск из Приднестровья МИД Молдавии: страна призовет Россию вывести войска из Приднестровья РИА «Новости»

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Делегация Молдавии на предстоящей встрече Совета министров ОБСЕ в Скопье обратится к России с требованием вывести военных из Приднестровья. Об этом заявил министр иностранных дел Нику Попеску, сообщило издание NewsMaker.

На встрече представители Молдавии обсудят возможность мирного урегулирования приднестровского конфликта. Попеску запланировал также провести переговоры с коллегами из стран Евросоюза, «чтобы обеспечить полную поддержку вступления Молдавии в ЕС на следующих этапах процесса».

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Заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ стартовало 30 ноября в спортивном центре «Борис Трайковский» в Скопье. В мероприятии принял участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, из-з чего главы МИД Польши, Украины, Эстонии, Литвы и Латвии объявили бойкот.

Ранее Евросоюз допустил возможность принятия Молдавии в объединение. Представитель внешнедипломатической службы Петер Стано напомнил, что ЕС не признает независимость Приднестровья. Молдавия сможет войти в объединение без учета спорных территорий, указал он.