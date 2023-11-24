Мир 24 ноября 2023, 09:37 Евросоюз допустил принятие Грузии и Молдавии без Абхазии и Приднестровья Дипломат Стано: Молдавия и Грузия могут войти в ЕС без Абхазии и Приднестровья РИА «Новости»

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Европейский союз не исключил принятия в свой состав Грузии и Молдавии по частям, без учета спорных территорий. Об этом сообщил представитель внешнедипломатической службы ЕС Петер Стано, его слова привела газета «Известия».

По его словам, речь идет об Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, независимость которых содружество не признает.

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«Мы твердо продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Молдавии и Грузии», — заявил дипломат.

Стано отметил, что будущее Молдавии и Грузии в составе Евросоюза не может стать заложником территориальных конфликтов.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что принятие Молдавии и Украины в Евросоюз приведет к тому, что государства Восточной Европы не получат дополнительные дотации. Также политик отметил, что вливание громадных денег в экономику этих стран быстро обескровит содружество.