24 апреля 2023, 23:38
Молдавии предрекли судьбу «банановой республики»
Додон: курс на Запад сделает из Молдавии «банановую республику»
Молдавия теряет свою независимость и превращается в «банановую республику». Такое мнение выразил бывший президент страны Игорь Додон в интервью телеканалу «Россия 24».
«Ориентация исключительно на Запад превратит ее в банановую республику, экономика которой полностью будет зависеть от грантов и кредитов. <…> Мы теряем свою независимость», — сказал он.
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Политик уверен, что Молдавия уже практически осталась без экономической безопасности, та же участь ждет военную и дипломатическую сферы.
«Молдавия становится каким-то аппендиксом западных структур», — добавил Додон.
По его словам, молдавским властям нужно взять курс на налаживание хороших отношений с Востоком.
Еврокомиссия объявила о решении выделить Молдавии около шести миллионов евро для реализации проектов, связанных с энергетическим переходом. По программе в стране планируется модернизировать не менее 20 зданий.
Ранее президент Молдавии Майя Санду возглавила антирейтинг политиков страны, составленный компанией Intellect group. Санду больше всех дискредитирует молдавскую политику, об этом заявили 41,3% респондентов.
Молдавия
Запад
Игорь Додон
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