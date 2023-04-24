Мир 24 апреля 2023, 23:38 Молдавии предрекли судьбу «банановой республики» Додон: курс на Запад сделает из Молдавии «банановую республику» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Молдавия теряет свою независимость и превращается в «банановую республику». Такое мнение выразил бывший президент страны Игорь Додон в интервью телеканалу «Россия 24».

«Ориентация исключительно на Запад превратит ее в банановую республику, экономика которой полностью будет зависеть от грантов и кредитов. <…> Мы теряем свою независимость», — сказал он.

Реклама

Политик уверен, что Молдавия уже практически осталась без экономической безопасности, та же участь ждет военную и дипломатическую сферы.

«Молдавия становится каким-то аппендиксом западных структур», — добавил Додон.

По его словам, молдавским властям нужно взять курс на налаживание хороших отношений с Востоком.

Еврокомиссия объявила о решении выделить Молдавии около шести миллионов евро для реализации проектов, связанных с энергетическим переходом. По программе в стране планируется модернизировать не менее 20 зданий.

Ранее президент Молдавии Майя Санду возглавила антирейтинг политиков страны, составленный компанией Intellect group. Санду больше всех дискредитирует молдавскую политику, об этом заявили 41,3% респондентов.