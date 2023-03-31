Мир 31 марта 2023, 10:40 Молдавии выделят €6 млн на совместные с Еврокомиссией проекты, связанные с энергетическим переходом

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Гражданскому обществу Молдавии хотят выделить около шести миллионов евро для реализации проектов, связанных с энергетическим переходом. Об этом сообщил RT со ссылкой на документ Еврокомиссии.

Грант будет направлен не только на энергетический переход, но и на гражданские инициативы, например, на усиление защиты прав потребителей страны.

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«Приоритетами данного конкурса заявок являются содействие энергоэффективности и расширению использования возобновляемых источников общественных зданий, усиление защиты прав потребителей и улучшение санитарных узлов в школах», — сообщили в Еврокомиссии.

По программе Еврокомиссия планирует модернизировать в стране не менее 20 зданий. Мероприятия планируют осуществлять в том числе и на территории Приднестровья.