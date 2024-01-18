Мир 18 января 2024, 14:19 Молчание Франции о гибели наемников в Харькове объяснили давлением НАТО Аналитик Моро призвал не ждать реакцию Франции на гибель наемников в Харькове РИА «Новости»

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Власти Франции не станут делать никаких заявлений по поводу гибели своих наемников в Харькове. Об этом в эфире RT заявил политико-стратегический аналитик Ксавье Моро.

Он пояснил, что наемничество во Франции считается незаконным. Кроме того, страна входит в НАТО, который вынужден пополнять ряды ВСУ иностранными боевиками, чтобы не допустить прорыва российскими войсками.

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Моро пояснил, что русские жители Одессы, Николаева и Харькова не хотят выступать против российской армии и ждут ее прихода.

«Значит, нужны люди, которые заставят их туда идти. Нужны надежные люди. И именно для этого, в частности, и используются наемники», — заявил собеседник журналистов.

Министерство обороны России в минувшую среду, 17 января, объявило о нанесении удара высокоточным оружием по местам временного расположения иностранных наемников в Харькове. В ведомстве подчеркнули, что в основу контингента входили французы. Удар российских сил уничтожил более 60 боевиков, свыше20 человек получили серьезные ранения.