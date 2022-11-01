Молчание Европы по теракту на «Северном потоке» в Кремле назвали непозволительным | 360°

01 ноября 2022, 14:59
Молчание Европы по теракту на «Северном потоке» в Кремле назвали непозволительным
Пресс-секретарь Кремля Песков: европейские столицы непозволительно молчат о теракте на СП
Молчание о причастности Великобритании к удару по Черноморскому флоту и теракту на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» непозволительно. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщили «Известия».
Российские спецслужбы выяснили, что британские консультанты руководили и курировали атаку в Севастополе. Они также нашли доказательства причастности Великобритании к диверсии на газопроводах. Дмитрий Песков назвал это терактом в отношении жизненно важной энергетической инфраструктуры, причем не российской, а международной.
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«Эта информация должна, конечно, очень внимательно всеми анализироваться. Мы рассчитываем на то, что, несмотря на непозволительное молчание европейских столиц, все-таки этот анализ будет проведен», — сказал он.
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По словам пресс-секретаря президента, такие действия нельзя оставлять без ответа. В России размышляют над дальнейшими шагами. Однако решение о том, стоит ли ремонтировать газопроводы, пока не приняли. Дмитрий Песков заявил, что специалисты должны дать заключение.
Газопровод Северный поток — 2
Дмитрий Песков
Газ
Европа
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