Молчание Европы по теракту на «Северном потоке» в Кремле назвали непозволительным | 360°

Мир 01 ноября 2022, 14:59 Молчание Европы по теракту на «Северном потоке» в Кремле назвали непозволительным Пресс-секретарь Кремля Песков: европейские столицы непозволительно молчат о теракте на СП РИА "Новости"

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Молчание о причастности Великобритании к удару по Черноморскому флоту и теракту на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» непозволительно. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщили «Известия».

Российские спецслужбы выяснили, что британские консультанты руководили и курировали атаку в Севастополе. Они также нашли доказательства причастности Великобритании к диверсии на газопроводах. Дмитрий Песков назвал это терактом в отношении жизненно важной энергетической инфраструктуры, причем не российской, а международной.

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«Эта информация должна, конечно, очень внимательно всеми анализироваться. Мы рассчитываем на то, что, несмотря на непозволительное молчание европейских столиц, все-таки этот анализ будет проведен», — сказал он.

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По словам пресс-секретаря президента, такие действия нельзя оставлять без ответа. В России размышляют над дальнейшими шагами. Однако решение о том, стоит ли ремонтировать газопроводы, пока не приняли. Дмитрий Песков заявил, что специалисты должны дать заключение.