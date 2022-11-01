Россия еще не решала, будет ли ремонтировать «Северные потоки» | 360°

Мир 01 ноября 2022, 14:32 Россия еще не решала, будет ли ремонтировать «Северные потоки» Пресс-секретарь Песков: специалисты решат, стоит ли ремонтировать «Северные потоки» РИА "Новости"

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Россия пока не решала, стоит ли ремонтировать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передал ТАСС.

«Должны дать заключение специалисты, пока на этот счет решений никаких не принималось», — сказал он.

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Песков не стал говорить, продолжит ли «Газпром» обследования «Северных потоков», посоветовал обратиться с этим вопросом в компанию.

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Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ожидает ответ Великобритании, действительно ли бывшая тогда премьером Лиз Трасс сразу после подрыва «Северного потока» отправила госсекретарю США Энтони Блинкену сообщение «Все сделано». Захарова подчеркнула, что ответ на этот вопрос ждут миллионы людей по всему миру.

Об этом сообщении рассказал основатель файлообменника Megaupload Ким Дотком. Он заявил, что Трасс написала Блинкену с айфона через минуту после взрыва на трубопроводе, «до того, как кто-то еще об этом узнал».