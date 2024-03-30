30 марта 2024, 07:45
Могил погибших на Украине европейских наемников стало больше
РИА «Новости»: в Европе стало больше могил погибших на Украине наемников
На кладбищах стран Евросоюза стало больше могил членов так называемого «Иностранного легиона», которые принимали участие в боевых действиях на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости».
Несмотря на заверения европейских политиков, что погибать за ЕС будут граждане Украины, в числе погибших есть поляки, французы. На военном кладбище в Варшаве похоронен Даниель Штыбер 1987 года рождения.
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Он добровольно поехал на Украину в марте 2022 года, хотя сам даже не служил в армии. В ноябре того же года Штыбер погиб. На кладбище Кран-Жеврье в пригороде Анси находится могила другого наемника — Давида Донша 1972 года рождения. Он погиб на Украине в 2023 году.
Ранее власти Швеции заявили, что разрешают своим гражданам вступать в «Иностранный легион». Причем вербовка наемников происходит через посольства Украины в европейских странах.
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