Мир 02 марта 2023, 08:04 Моди заявил, что встреча глав МИД G20 проходит во времена глубоких разногласий Премьер Индии Моди: встреча глав МИД G20 проходит во времена серьезных разногласий

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Встреча глав МИД G20 состоялась в момент глубоких разногласий. Однако мир ждет, что страны «большой двадцатки» помогут решить назревшие проблемы. Такое заявление сделал премьер-министр Индии Нарендра Моди, обращаясь к участникам заседания. Об этом написало РИА «Новости».

«Вы встречаетесь во времена глубоких глобальных разногласий. Вполне естественно, что на ваши дискуссии влияет геополитическая напряженность», — сказал он.

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По его словам, у каждой страны есть свои взгляды на то, как стоит урегулировать создавшуюся напряженность. Однако надо помнить, что участники G20 несут ответственность перед теми, кто не входит в «большую двадцатку».

Он отметил, что мир ждет помощи от G20 в сферах энергетической и продовольственной безопасности, поможет бороться с транснациональной преступностью, терроризмом, коррупцией, облегчит проблемы развития и роста экономической устойчивости, финансовой стабильности, противодействует стихийным бедствиям.

«Во всех этих областях G20 обладает потенциалом для достижения консенсуса и достижения конкретных результатов», — заключил он.

Встреча глав МИД G20 проходит в Нью-Дели 1 и 2 марта. На ней присутствует и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова исключила его встречу на полях саммита с госсекретарем США Энтони Блинкеном.