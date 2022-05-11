Минобороны: компании Pfizer, Moderna проводили незаконные эксперименты над украинцами
Минобороны: компании Pfizer, Moderna, Merck испытывали новые лекарства на Украине
Расположенные на территории Украины американские лаборатории кроме разработки биологического оружия также использовались для тестирования новых лекарств, разработанных западными компаниями. Среди них Pfizer, Moderna, Merck и Gilead. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
Он пояснил, что авторами идеи о военно-биологической деятельности США на Украине стали лидеры Демократической партии. Они сформировали законодательную базу для финансирования исследований и привлекали средства из подконтрольных неправительственных организаций.
«В эту схему вовлечены крупные фармацевтические компании, в том числе Pfizer, Moderna, Merck, а также аффилированная с американским военным ведомством компания Gilead», — заявил Кириллов.
Представитель Минобороны подчеркнул, что фирмы занимались испытанием новых медицинских препаратов, используя территорию Украины в качестве полигона. Это происходило с нарушением всех международных норм безопасности.
Но в результате это позволило им получить конкурентные преимущества и сократить затраты на исследования. Часть сэкономленных средств получали лидеры Демократической партии, которые они тратили на свои избирательные кампании.
Украинские государственные структуры скрывали всю информацию о проведении клинических испытаний новых препаратов и поставляли необходимый для исследований биологический материал.
Это помогло американским военным узнать, к каким заболеваниям склонны люди, какие препараты не окажут никакого эффекта в случае заражения. Эти данные они могли использовать для создания биологического оружия.