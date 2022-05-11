Расположенные на территории Украины американские лаборатории кроме разработки биологического оружия также использовались для тестирования новых лекарств, разработанных западными компаниями. Среди них Pfizer, Moderna, Merck и Gilead. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Он пояснил, что авторами идеи о военно-биологической деятельности США на Украине стали лидеры Демократической партии. Они сформировали законодательную базу для финансирования исследований и привлекали средства из подконтрольных неправительственных организаций.

«В эту схему вовлечены крупные фармацевтические компании, в том числе Pfizer, Moderna, Merck, а также аффилированная с американским военным ведомством компания Gilead», — заявил Кириллов.

Представитель Минобороны подчеркнул, что фирмы занимались испытанием новых медицинских препаратов, используя территорию Украины в качестве полигона. Это происходило с нарушением всех международных норм безопасности.

Источник фото: Минобороны России

Но в результате это позволило им получить конкурентные преимущества и сократить затраты на исследования. Часть сэкономленных средств получали лидеры Демократической партии, которые они тратили на свои избирательные кампании.

Украинские государственные структуры скрывали всю информацию о проведении клинических испытаний новых препаратов и поставляли необходимый для исследований биологический материал.

Это помогло американским военным узнать, к каким заболеваниям склонны люди, какие препараты не окажут никакого эффекта в случае заражения. Эти данные они могли использовать для создания биологического оружия.