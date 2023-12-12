Мир 12 декабря 2023, 17:41 Мобильный оператор «Киевстар» назвал причину технического сбоя «Киевстар»: мощная атака хакеров частично разрушила IT-инфраструктуру оператора РИА «Новости»

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Причиной сбоя в работе украинского мобильного оператора «Киевстар» стала мощная хакерская атака, частично разрушившая IT-инфраструктуру компании. Об этом сообщил журналистам гендиректор организации Александр Комаров, его процитировало РИА «Новости».

«Очень мощная хакерская атака на виртуальную инфраструктуру компании, частично разрушена IT-инфраструктура», — сказал Комаров.

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Гендиректор предположил, что хакеры планировали полностью разрушить сеть «Киевстара». Сколько времени займет восстановление — пока неизвестно, заключил Комаров.

Украинские СМИ ранее сообщили о проблемах со связью у абонентов «Киевстара». Пользователи сотового оператора жаловались, что у них пропали мобильная связь и интернет. О сбое сообщали жители Львова, Кропивницкого, Житомира, Киевской области и других регионов Украины. Позднее возникли проблемы у абонентов другого украинского оператора — Vodafone.