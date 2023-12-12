Мир 12 декабря 2023, 09:42 Мобильная связь и интернет пропали в нескольких украинских регионах «Страна.ua»: на Украине произошел масштабный сбой сотового оператора «Киевстар» Unsplash

Читать 360tv в

Мобильная связь и интернет пропали в нескольких регионах Украины из-за сбоя у мобильного оператора «Киевстар». Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Без связи остались жители Киевской области, Львова, Кропивницкого, Житомира и других регионов страны. Из-за сбоя не открывался также сайт компании «Киевстар».

Реклама

Позже мобильный оператор сообщил, что неполадки со связью возникли из-за масштабного технического сбоя. «Киевстар» начал устранять проблему.

Ранее массовый сбой произошел в работе мессенджера Telegram. Сервис получил более 8,7 тысячи жалоб, больше всего от неполадок пострадали жители России, Украины и Белоруссии. Около 63% пользователей заявили о проблемах с соединением, 25% столкнулись со сбоями, а 13% не смогли отправить сообщения. Больше всего жало поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Ижевска и Минска. Неполадки наблюдались как в мобильных приложениях, так и на компьютерах и ноутбуках.