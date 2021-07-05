Мобилизацию войск в Таджикистане объяснили усилением мер безопасности

Таджикистан объявил о мобилизации 20 тысяч военных, чтобы обеспечить безопасность на границе с Таджикистаном. Военный эксперт и главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в беседе с «360» назвал шаг разумным.

С Россией процесс, по его словам, скорее всего, согласовали. И прямой угрозы для интересов РФ ситуация не несет. У страны есть развернутый контингент войск в Таджикистане, задача которых — поддержать республику.

«В Афганистане идут очень серьезные процессы, связанные с выводом американских войск и усилением движения „Талибан“*, которое сейчас берет контроль над границами Таджикистана с Афганистаном», — сказал Рожин.

Эксперт добавил, что под контроль талибов перешло более 70% границы. Пограничники банально разбегаются со своих постов. Таджикистану придется граничить с территориями, которые отошли к «Талибану»*.

«Это, естественно, требует дополнительных мер безопасности. Безотносительно к тому, будет ли „Талибан“* проводить какие-то внешние операции или займется только внутренними делами Афганистана. Поэтому предпринимаются меры по усилению контроля над границей», — объяснил Рожин.

Он допустил попытки провокаций со стороны боевиков, направленные на обострение ситуации в южных районах Таджикистана.

Россия в свою очередь в участии в военной истории Афганистана не заинтересована и не планирует ведения каких-либо операций.

*Запрещенная в России террористическая организация.