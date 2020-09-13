Многотысячная толпа протестующих подошла к резиденции Лукашенко

Многотысячная толпа протестующих вплотную подошла к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко. Люди требуют, чтобы глава республики ушел в отставку.

Об этом сообщило РИА «Новости».

Многотысячная толпа участников несанкционированного митинга в Минске вплотную приблизилась к резиденции президента. Они выкрикивают антиправительственные лозунги и требуют, чтобы Лукашенко отказался от обязанностей главы республики и подал в отставку. По словам агентства, пока не ясно, остановятся ли протестующие возле резиденции.

На пересечении проспекта Победителей и Орловской улицы не видно никаких следов присутствия правоохранителей, ограждений или транспорта милиционеров. Никто не задерживает митингующих — сотрудники органов пока не предпринимают никаких действий в этом районе. Ранее стало известно, что к резиденции Александра Лукашенко, которая находится во Дворце независимости, стянули спецтехнику и десяток БТР.

Массовые протесты начались в Белоруссии сразу после президентских выборов, которые прошли в республике 9 августа, и продолжаются до сих пор. «Царьград» отметил, что российская интеллигенция написала публичное обращение, в котором поддержала протестующих. В числе тех, кто подписался под этим письмом, оказалась дочь первого президента России Бориса Ельцина.