БТР и спецтехнику стянули к резиденции Лукашенко в Минске

Десяток БТР и другую спецтехнику подогнали ко Дворцу Независимости в Минске. Там расположена одна из резиденций президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Об этом сообщило РИА «Новости». Возле забора расположились 10 бронетранспортеров (БТР) — они стоят со стороны «ЭКСПО». С другой стороны находятся машины с водометами. Рядом с Дворцом Независимости разместились милицейские автозаки и автобусы, а также джипы с приваренными сверху рамами.

Кроме того, солдаты внутренних войск Белоруссии оцепили расположенную неподалеку площадь Государственного флага. В ее центре стоит высокий флагшток. Вокруг Дворца республики, второй главной площади, которая находится в центре Минска, натянули колючую проволоку. По периметру рядом с ней выставили вооруженное оцепление. Стеллу «Город-герой», где обычно собираются протестующие, тоже оцепили внутренние войска и стянули туда спецтранспорт.

Издание «Утро.ru» напомнило, что президент республики Александр Лукашенко пообещал не допустить гражданской войны. Белорусский лидер отметил, что она может начаться только в том случае, если белорусы «начнут ломать друг друга через колено». Кроме того, он подчеркнул, что республике не страшны европейские санкции, потому что они окажутся невыгодны в первую очередь Западу. Сама Белоруссия уже готовится ответить на ограничения, которые в ее отношении ввели ранее.