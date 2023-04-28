Мир 28 апреля 2023, 17:56 Многопартийная политическая система России окрепла в конкурентной борьбе — Путин Путин: многопартийная система России окрепла в жесткой конкурентной борьбе РИА «Новости»

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Многопартийная политическая система в России серьезно окрепла в жесткой конкурентной борьбе. Об этом на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге заявил президент страны Владимир Путин.

«В открытой, конкурентной и порой жесткой борьбы выросла и окрепла наша многопартийная система. Ведущие политические силы доказали свою основательность и зрелость», — сказал он.

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Путин отметил, что за последние три десятилетия в России накоплен огромный бесценный опыт государственного строительства

«Сформированы основы законодательства России как правового, демократического и социального государства», — добавил президент.

Ранее Путин подчеркнул, что во все времена важными остаются патриотические идеалы. По его словам, особенно этот актуально для России, которая представляет собой один из самых самобытных центров многополярного мира.