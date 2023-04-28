Важное 28 апреля 2023, 17:46 Путин назвал Россию одним из центров многополярного мира Президент Путин заявил о вневременной ценности патриотических идеалов для россиян Пресс-служба Кремля

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Патриотические идеалы остаются важными во всем времена. Особенно это актуально для России, которая представляет собой страну-цивилизацию и один из самых самобытных центров многополярного мира. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге

Он подчеркнул, что объединенные одной идеей россияне смогут преодолеть любые испытания и будут идти только вперед.

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«Патриотические идеалы важны во все времена, тем более для нас, для России — страны-цивилизации, одного из самобытных, суверенных центров огромного многополярного мира», — отметил президент в ходе встречи с Советом законодателей.

Путин напомнил, что первые российские парламентарии выступали в защиту людей и считали своим высшим долгом жить и работать ради своей страны.

Встреча президента с членами Совета законодателей при Федеральном собрании проходит по традиции в День российского парламентаризма, который отмечают 27 апреля.