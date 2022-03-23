«Многие понимают, что лучше сдаться». В рядах ВСУ заметили начало деморализации

В рядах ВСУ идет «определенная деморализация боевого духа», рассказал «360» военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев. Многие украинские военнослужащие сдаются в плен, отметил он.

«Многие понимают, что воюют не за Украину, а за нацистов, за американо-натовскую агрессию. В этом отношении есть понимание того, что лучше сдаться и себе обеспечить жизнь. И чем быстрее они будут сдаваться, тем быстрее наступит мир на украинской земле», — подчеркнул Перенджиев.

Военный политолог констатировал, что в рамках спецоперации уже уничтожена немалая часть военной инфраструктуры Украины. Если нехватку боеприпасов и патронов ВСУ еще не ощущают, то этот голод «может наступить в ближайшем будущем».

Александр Перенджиев отметил, что российская специальная операция носит прежде всего гуманитарный характер.

«В условиях, которые сейчас сложились на Украине, экономика не очень-то развивается. <…> В социальной жизни, обучении студентов, выстраивании экономической перспективы сейчас условий нет. Важная цель операции — обеспечить определенную перспективу дружественной нам Украине», — рассказал эксперт.

Ранее глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко рассказала, что, находясь под украинским контролем, медицинские учреждения республики обеспечивали качественную помощь только половине населения. Сейчас в освобожденных регионах вновь развивается медицина: строятся новые больницы, в аптеки поставляются лекарства.