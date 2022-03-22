В районах Луганской народной республики открыли пять новых государственных медучреждений, рассказала глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко. Заработают Станично-Луганское территориальное медицинское объединение (ТМО), Счастьинская городская больница, Старобельское ТМО, Новоайдарское ТМО и Старобельская физиотерапевтическая больница.

Наталия Пащенко отметила, что почти все медики регионов, освобожденных от украинских силовиков, остались на рабочих местах. Здания лечебных учреждений в этих населенных пунктах не были серьезно повреждены в ходе спецоперации.

«Все учреждения могут оказывать медицинскую помощь, все могут выполнять свою функцию», — процитировала главу Минздрава республики «Комсомольская правда» в Донецке.

Запас медикаментов в учреждениях есть, в частности, «на самом высоком уровне» решаются вопросы по обеспечению пациентов инсулином. В этом помогает Россия, подчеркнула Пащенко. Также Минздрав ЛНР будет доставлять горюче-смазочные материалы и кислород, необходимые для работы лечебных учреждений.

Пащенко отметила, что нехватка лекарств наблюдается в аптеках, однако в ближайшее время они появятся.

«На освобожденных территориях ЛНР ранее действовала контрактная, договорная система здравоохранения. В связи с этим лишь у 40–60% населения был заключен договор с лечебным учреждением, и они могли получать медицинскую помощь», — рассказала глава Минздрава ЛНР.

По ее словам, из-за такой системы выросло количество пациентов с запущенными случаями онкологии, туберкулеза.

«Это деструктивная политика, которая осуществлялась в области здравоохранения, и это то, с чем нам сегодня придется работать», — подчеркнула министр.