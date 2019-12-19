Мнение американцев разделились поровну относительно импичмента Трампа

По данным издания, за импичмент Трампа высказались 48% опрошенных. Столько же проголосовало против отставки главы государства. Отмечается, что большая часть респондентов (90%), которая симпатизирует республиканцам, воспротивилась процедуре импичмента. При этом 83% сторонников Демократической партии наоборот выступили за отрешение президента от должности. В опросе приняли участие 900 американцев. Он проводился с 14 по 17 декабря.