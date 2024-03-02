Мир 02 марта 2024, 22:48 «Мне нужны все твои деньги». На улицах Мадрида развесили сатирические листовки с Зеленским В Мадриде появились листовки с Зеленским против новой помощи Киеву РИА «Новости»

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На улицах Мадрида начали развешивать сатирические листовки с президентом Украины Владимиром Зеленским. На них глава государства требует денег у испанцев. Об этом написала газета «Известия».

Корреспондент издания сообщил, что листовки с Зеленским развесили на столбах и положили под дворники автомобилей. Их авторы присвоили украинскому президенту фразы: «Мне нужны все твои деньги», «Если ты не дашь мне деньги, [конфликт] скоро закончится» и «А я очень хочу много денег и ничего не хочу делать».

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Таким образом организаторы акции предупредили испанцев, что военная помощь Украине осуществляется, в том числе, за их счет.

Накануне в Европарламенте напомнили о требовании бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника выделить Киеву один процент валового внутреннего продукта Евросоюза. По словам депутата от Бельгии Филипа де Мана, это истощит ресурсы Евросоюза и ударит по его экономике.