Младшего брата погибшего мэра Кривого Рога нашли мертвым в своей квартире

Младшего брата покойного мэра Кривого Рога Константина Павлова тоже обнаружили мертвым. По данным полиции, на теле погибшего Андрея Павлова нет видимых признаков насильственной смерти.

Тело Павлова-младшего нашли во второй половине дня 18 октября, сообщило агентство УНИАН, в его квартире на улице Черняховского. Обнаружил мужчину его приятель.

Утром понедельника, рассказал «Первый городской», 42-летнего Андрея Павлова еще видели живым.

Блогер из Кривого Рога Алексей Таймурзин написал в Telegram, что Павлов страдал алкоголизмом. Не исключено, что скончался он из-за запоя.

«Сегодня весь день ему было плохо, мужчину рвало. Все это подтверждает его друг», — заметил он.

В пресс-службе полиции Днепропетровской области уточнили, что информация о смерти Павлова поступила 18 октября. Им позвонил заявитель и рассказал, что обнаружил своего знакомого мертвым. Приехал мужчина к нему, поскольку приятель просил привезти воды и жаловался на плохое самочувствие со вчерашнего дня.

«По предварительной информации, видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего нет», — сказали правоохранители.

На месте работают эксперты, следователи и оперативники. Тело Андрея Павлова направят на судебно-медицинскую экспертизу.

Мэра Кривого Рога Константина Павлова обнаружили мертвым на собственной даче вечером 15 августа. На видео с камер градоначальник незадолго до смерти ходил по дому с ружьем, много курил и переписывался с кем-то по мобильному телефону.