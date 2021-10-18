Младшего брата погибшего мэра Кривого Рога нашли мертвым в своей квартире
УНИАН: умер брат погибшего мэра Кривого Рога Андрей Павлов
Младшего брата покойного мэра Кривого Рога Константина Павлова тоже обнаружили мертвым. По данным полиции, на теле погибшего Андрея Павлова нет видимых признаков насильственной смерти.
Тело Павлова-младшего нашли во второй половине дня 18 октября, сообщило агентство УНИАН, в его квартире на улице Черняховского. Обнаружил мужчину его приятель.
Утром понедельника, рассказал «Первый городской», 42-летнего Андрея Павлова еще видели живым.
Блогер из Кривого Рога Алексей Таймурзин написал в Telegram, что Павлов страдал алкоголизмом. Не исключено, что скончался он из-за запоя.
«Сегодня весь день ему было плохо, мужчину рвало. Все это подтверждает его друг», — заметил он.
В пресс-службе полиции Днепропетровской области уточнили, что информация о смерти Павлова поступила 18 октября. Им позвонил заявитель и рассказал, что обнаружил своего знакомого мертвым. Приехал мужчина к нему, поскольку приятель просил привезти воды и жаловался на плохое самочувствие со вчерашнего дня.
«По предварительной информации, видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего нет», — сказали правоохранители.
На месте работают эксперты, следователи и оперативники. Тело Андрея Павлова направят на судебно-медицинскую экспертизу.
Мэра Кривого Рога Константина Павлова обнаружили мертвым на собственной даче вечером 15 августа. На видео с камер градоначальник незадолго до смерти ходил по дому с ружьем, много курил и переписывался с кем-то по мобильному телефону.