Мир 18 декабря 2023, 16:04 Младенец выжил после попадания в воронку торнадо в США WSMV: четырехмесячный ребенок попал в воронку торнадо в США Kyle Mazza / Global Look Press

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Четырехмесячный мальчик выжил после того, как его затянуло в воронку торнадо в американском штате Теннесси. Об этом сообщил телеканал WSMV.

Младенец едва не погиб из-за стихии, обрушившейся на город Кларксвилл. Мать ребенка, 22-летняя Сидни Мур, сообщила, что торнадо разрушил трейлер, в котором она жила с двумя детьми и их отцом.

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По словам девушки, она находилась в спальне со старшим, годовалым, сыном, когда услышала вой ветра. Американка рассказала, что почувствовала опасность, подбежала к мальчику, накрыла его собой, и в этот момент рухнули стены.

Парень Мур находился в гостиной и увидел, как у передвижного дома оторвалась крыша. Затем кончик торнадо опустился и подхватил люльку со спавшим в ней младшим ребенком.

Отец успел схватиться за люльку и держался за нее какое-то время. Однако после этого его закрутило и отбросило.

Девушка со старшим сыном смогла выбраться из-под обломков трейлера. Вместе с парнем они 10 минут искали младшего ребенка. Пара увидела четырехмесячного мальчика живым — он лежал на поваленном дереве под проливным дождем.

«Я была почти уверена, что он мертв, и мы не собирались его искать», — поделилась мать младенца.

Торнадо, обрушившийся на Теннесси, оставил более 80 тысяч человек без электричества. Десятки получили ранения, не менее шести человек погибли из-за стихии.