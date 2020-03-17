    17 марта 2020, 01:41

    Мюзикл «Кошки» стал «триумфатором» премии «Золотая малина»

    Арина Гудилова

    Мюзикл Тома Хупера «Кошки» на антипремии «Золотая малина» собрал больше половины наград. Он получил сразу шесть статуэток, включая самую главную.
    Мюзикл «Кошки» стал «триумфатором» премии «Золотая малина»

    Церемония вручения «Золотой малины» должна была состояться 14 марта. Из-за COVID-19 мероприятие отменили и выложили ролик на YouTube, пишет dtf.ru.

    Победителем большинства премий стал мюзикл «Кошки». Режиссер мюзикла стал третьим в истории, который удостоился как «Оскара», так и «Малины». До него такие награды получали Кевин Костнер и Мел Гибсон.

    Два приза присудили пятой части «Рэмбо». Боевик удостоился звания «худший сиквел». А также получил приз за «самое безответственное пренебрежение человеческой жизнью и общественной собственностью». В этой номинации он конкурировал с «Джокером».

    Золотая малина — антинаграда, придуманная в 1981 году американцем Джоном Уилсоном. В ней отмечаются худшие актерские работы, сценарий, режиссура, кинопесня и фильм года.

    Ранее «360» рассказывал о полном списке номинантов, которые претендуют на награды за сомнительные достижения в киноискусстве.