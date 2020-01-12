Стали известны номинанты на «Золотую малину»

«Худшим фильмом» в 2020 могут стать «Годзилла: Король монстров», «Зеровилль», киномюзикл «Кошки», «Море соблазна», «Похороны Мэдэи», «Призраки Шэрон Тейт», «Репродукция», «Рэмбо: Последняя кровь», «Стекло», «Фанатик» и «Хеллбой».

В категории «худший актер» представлены Джерард Батлер, сыгравший в фильме «Падение ангела», Мэттью Макконахи из «Море соблазна», а также Джеймс Макэвой, Киану Ривз, Сильвестр Сталлоне, Джон Траволта, Джеймс Франко и Дэвид Харбор.

Среди актрис, которым особо не удалась в этом году роль, Хилари Дафф, Милла Йовович, Деми Мур, Меган Фокс, Энн Хэтэуэй и другие.

Награду «худший режиссер» могут получить Андреа Берлофф за «Адскую кухню», Эдриан Грюнберг за «Рэмбо: Последняя кровь», а также режиссеры фильмов «Годзилла: Король монстров», «Хеллбой», «Зеровилль», «Стекло» и, конечно же, «Кошки».

Практически те же фильмы номинированы на награду за худший сценарий, однако к ним также прибавился фильм «Щегол».

Вручение «анти-Оскара» состоится 8 февраля. Антипремия присуждается по итогам голосования членов так называемого Фонда «Золотая малина». В него входят более 500 анонимных членов из 12 стран, голосование происходит по почте.