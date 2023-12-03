Мир 03 декабря 2023, 15:10 Беспилотники устроили взрыв в Красном море ВМС Британии сообщили о возможном взрыве в районе Баб-эль-Мандебского пролива Unsplash

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В районе слияния Красного моря и Аденского залива заметили активность беспилотников. Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) получил информацию о возможном взрыве у Баб-эль-Мандебского пролива.

«Судам, находящимся поблизости, рекомендуется следовать отраслевым рекомендациям по барражирующим боеприпасам, а также проявлять осторожность и сообщать о любой подозрительной деятельности в UKMTO», — передали в управлении.

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До этого в центр поступало множество сообщений от капитанов малых судов о «подозрительной активности» в районе Аденского залива. До 2 декабря UKMTO в целях безопасности требовал докладывать о всех «ненормальных» происшествиях.

Ранее морскую реактивно-всплывающую мину выбросило на берег Севастополя. Снаряд был красного-белого цвета, взрывотехники передали его Черноморскому флоту. Специалисты осмотрели снаряд и заявили, что он не опасен.