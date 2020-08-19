«Я решил оставить свои полномочия, начиная с этого момента… Я не хочу, чтобы пролилась кровь ради того, чтобы сохранилась моя власть», — приводит агентство слова президента Бубакара Кейта. Его речь транслировалась в эфире государственного телевидения Мали.

По информации Reuters, из-за мятежа в стране 14 стран Западной Африки, которые входят в состав ЭКОВАС, закрывают границы с Республикой, а также прекращают с ней экономические сделки.

Накануне вечером лидеры мятежных военных в Мали заявили о том, что арестовали президента страны и премьера Бубу Сиссе. Сведения о задержании Кейта и Сиссе поступили в МИД России.

В Мали на протяжение нескольких месяцев продолжается политический кризис. Оппозиционные силы требуют от президента Ибрагима Бубакара Кейта сложить полномочия и подать в отставку.