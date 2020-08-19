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    19 августа 2020, 03:33

    Президент Мали подал в отставку после ареста мятежниками — СМИ

    Валерия Шафирко

    Президент Мали Ибрагима Бубакар Кейта объявил об отставке после своего ареста мятежными военными. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на гостелевидение Мали.

    «Я решил оставить свои полномочия, начиная с этого момента… Я не хочу, чтобы пролилась кровь ради того, чтобы сохранилась моя власть», — приводит агентство слова президента Бубакара Кейта. Его речь транслировалась в эфире государственного телевидения Мали.

    По информации Reuters, из-за мятежа в стране 14 стран Западной Африки, которые входят в состав ЭКОВАС, закрывают границы с Республикой, а также прекращают с ней экономические сделки.

    Накануне вечером лидеры мятежных военных в Мали заявили о том, что арестовали президента страны и премьера Бубу Сиссе. Сведения о задержании Кейта и Сиссе поступили в МИД России.

    В Мали на протяжение нескольких месяцев продолжается политический кризис. Оппозиционные силы требуют от президента Ибрагима Бубакара Кейта сложить полномочия и подать в отставку.

    Новости SMI.FM