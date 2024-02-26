Мир 26 февраля 2024, 09:22 Митинг сторонников Болсонару в Бразилии собрал более 600 человек G1: бывший президент Бразилии Болсонару собрал на митинге более 600 человек Aloisio Mauricio / Global Look Press

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Бывший бразильский лидер Жаир Болсонару собрал в Сан-Паулу более 600 тысяч человек. Он выступил в поддержку заключенных по делу о государственном перевороте. Об этом сообщил портал G1.

По данным издания, люди заняли около шести кварталов. Болсонару заявил, что не имел отношения к попытке путча.

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«Сегодня я прошу 513 депутатов и 81 сенатора об амнистии, чтобы в нашей Бразилии свершилось правосудие», — сказал политик.

В январе 2023 года сторонники Болсонару, которые были не согласны с результатами выборов, захватили здание конгресса в бразильской столице, а также ворвались в здание верховного суда страны. Властям пришлось задействовать полицейских. Манифестанты разграбили правительственные объекты. Правоохранители задержали почти две тысячи человек.

Сам Болсонару стал фигурантом уголовного дела о подстрекательстве, поставив под сомнение победу Луиса Инасиу Лулы да Силвы.