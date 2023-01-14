Мир 14 января 2023, 07:50 Экс-президента Бразилии Болсонару включили в список фигурантов дела о погромах в столице Суд Бразилии включил экс-президента Болсонару в список обвиняемых по делу о беспорядках Пресс-служба Кремля

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Федеральный верховный суд Бразилии удовлетворил иск генпрокуратуры и включил экс-президента страны Жаира Болсонару в список фигурантов дела о беспорядках. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil.

"Жаир Болсонару совершил акт подстрекательства общественности к совершению преступлений, что является нарушением статьи 286 УК", - говорится в сообщении прокуратуры.

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Речь идет о ролике Болсонару в соцсетях, где он поставил под сомнение результаты выборов, в которых выиграл его оппонент Луис Инасиу Лула да Силва.

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«Государственные служащие (бывшие и нынешние), которые будут продолжать вести себя подобным образом, коварно соглашаясь с нарушением демократии, будут привлечены к ответственности», — сказал судья Александр де Мораес.

Ранее полицейские задержали 1843 человека по обвинению в участии в воскресных погромах в столице страны. Из них правоохранители арестовали 1159 граждан. Протестантов обвинили в терроризме, преступлении против демократического устройства и попытку госпереворота.

8 января сторонники бывшего главы государства Жаира Болсонару устроили погромы в столице Бразилии в знак несогласия с результатами выборов. Протестующие захватили здание Национального конгресса, Верховного суда и дворца Планалту — резиденцию президента.