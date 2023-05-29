Мир 29 мая 2023, 03:22 Митинг против концерта лидера рок-группы Pink Floyd прошел в Германии Около 400 человек выступили против концерта лидера Pink Floyd Уотерса во Франкфурте РИА «Новости»

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Порядка 400 протестующих собрались перед главным концертным залом Франкфурта-на-Майне, где было запланировано выступление сооснователя группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Об этом сообщил портал Hessenschau.

«По данным полиции, в воскресенье днем перед концертным залом собралось около 400 человек», — сказано в материале.

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Собравшиеся митингующие почтили память жертв национал-социалистов, а также выразили протест против рок-музыканта и солидарность с Израилем, указал портал.

В акции протеста принял участие бургомистр города Майк Йозеф. По его словам, юдофобии в городе нет места.

До этого Уотерс опроверг обвинения в свой адрес в разжигании ненависти и в восхвалении национал-социализма. Музыкант отметил, что его недавний концерт в Берлине вызвал ложные нападки со стороны недоброжелателей. Уотерс заявил, что люди, о которых идет речь, попросту не согласны с его моральными принципами и политическими взглядами. Его выступление, как убежден музыкант, определенно точно выразило протест против фанатизма, несправедливости и фашизма во всех его проявлениях.