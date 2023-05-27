Мир 27 мая 2023, 12:09 Лидер Pink Floyd открестился от восхваления нацизма Лидер Pink Floyd Роджер Уотерс опроверг обвинения в восхвалении нацизма YouTube

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Гитарист и вокалист популярной группы Pink Floyd Роджер Уотерс опроверг обвинения в свой адрес в разжигании ненависти и в восхвалении национал-социализма. Об этом он написал в Twitter.

По словам Роджерса, его недавний концерт в Берлине вызвал ложные нападки со стороны недоброжелателей.

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«Они просто не согласны с моими моральными принципами и политическими взглядами. Мое выступление определенно точно выразило протест против фанатизма, несправедливости и фашизма во всех его проявлениях», — подчеркнул он.

Музыкант обратил внимание, что всю жизнь выступал против угнетения и авторитаризма.

Ранее немецкая полиция начала расследование против Уотерса. На концерте он появился в костюме, напоминающем нацистскую одежду. Кроме того, что руку вокалист Pink Floyd повязал красную повязку, а в ходе исполнения трека «выстрелил» в толпу из макета ружья.