Мир 11 ноября 2022, 20:26 Миссия МАГАТЭ посетила атомный объект в Харькове МАГАТЭ: эксперты не выявили признаков радиационных выбросов на атомном объекте в Харькове РИА «Новости»

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Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетила атомный объект в Харькове. Об итогах визита сообщила пресс-служба организации.

Миссия побывала в ядерном научно-исследовательском центре при Харьковском физико-техническом институте. Хотя здание пострадало от обстрелов, каких-либо признаков радиационных выбросов или утечки ядерного материала специалисты не зафиксировали.

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По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, даже с учетом нормального уровня радиации масштаб ущерба, нанесенного этому ядерному исследовательскому центру, оказался больше ожидаемого.

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Помимо НИЦ, эксперты осмотрели пункт утилизации радиоактивных отходов «РАДОН» в Харькове. Он не пострадал в ходе боевых действий.

Представитель делегации РФ Александр Шевченко в ходе заседания Генассамблеи ООН заявил, что Россия ожидает от МАГАТЭ продолжения инспекции украинских объектов для предотвращения создания «грязной бомбы».