11 ноября 2022, 20:26
Миссия МАГАТЭ посетила атомный объект в Харькове
МАГАТЭ: эксперты не выявили признаков радиационных выбросов на атомном объекте в Харькове
Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетила атомный объект в Харькове. Об итогах визита сообщила пресс-служба организации.
Миссия побывала в ядерном научно-исследовательском центре при Харьковском физико-техническом институте. Хотя здание пострадало от обстрелов, каких-либо признаков радиационных выбросов или утечки ядерного материала специалисты не зафиксировали.
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По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, даже с учетом нормального уровня радиации масштаб ущерба, нанесенного этому ядерному исследовательскому центру, оказался больше ожидаемого.
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Помимо НИЦ, эксперты осмотрели пункт утилизации радиоактивных отходов «РАДОН» в Харькове. Он не пострадал в ходе боевых действий.
Представитель делегации РФ Александр Шевченко в ходе заседания Генассамблеи ООН заявил, что Россия ожидает от МАГАТЭ продолжения инспекции украинских объектов для предотвращения создания «грязной бомбы».
Украина
МАГАТЭ
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