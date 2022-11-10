Общество 10 ноября 2022, 00:56 Россия призвала МАГАТЭ продолжать мониторинг объектов Украины на предмет «грязной бомбы» Делегат Шевченко: Украина имеет потенциал для создания «грязной бомбы» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия ждет, что представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжат инспектировать украинские объекты для предотвращения создания «грязной бомбы». Об этом заявил представитель делегации РФ Александр Шевченко в ходе заседания Генассамблеи ООН по отчету о работе организации за 2022 год, сообщил ТАСС.

Он признал, что данные о проведенных МАГАТЭ инспекциях были приняты к сведению. Однако, по его словам, у киевского режима имеется необходимая производственная база и научный потенциал для создания «грязной бомбы». Проверенными объектами, отметил Шевченко, Украина не ограничится.

Реклама

«Исходим из того, что подобные проверки — только начало, агентство продолжит осуществлять самый плотный контроль за любыми возможными признаками отклонения Киева от выполнения своих соглашений о гарантиях с агентством», — сказал он.

Реклама

Представитель российской делегации призвал агентство пристально следить за любой информацией по возможным провокациям со стороны Украины. Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что делегаты миссии не нашли свидетельств работы над «грязной бомбой» на киевских территориях, сообщил RT.