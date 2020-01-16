Мишустина внесли в базу «Миротворца» за посещение Крыма

Имя кандидата на пост премьер-министра России Михаила Мишустина оказалось в списках сайта «Миротворец». Политика внесли в базу украинского ресурса за посещение Крыма.

В публикации, размещенной на сайте, говорится о «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины». «Миротворец» отметил и другую причину, по которой внес Мишустина в базу.

«Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым», — указано в материале.

На сайте «Миротворец» можно найти данные о журналистах, ополченцах из самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР и других людях, которых окрестили «изменниками родины». В скандальной базе содержатся сведения и о россиянах, в том числе деятелях культуры.

При этом официальным ресурсом сайт не считается.

Михаил Мишустин может стать новым премьер-министром России. Его кандидатуру депутаты рассмотрят на пленарном заседании 16 января. В течение дня политика ждут встречи со всеми парламентскими фракциями.