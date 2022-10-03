Мишустин заявил, что интеграция России и Белоруссии даст ответ на санкционные вызовы Запада | 360°

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Мишустин заявил, что интеграция России и Белоруссии даст ответ на санкционные вызовы Запада

Глава правительства Мишустин назвал интеграцию с Белоруссией ответом на санкционные вызовы

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Интеграция России и Белоруссии позволит дать ответ на экономическое давление со стороны недружественных стран, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с белорусским коллегой Романом Головченко. Политики обсудили укрепление партнерских отношений двух государств, сообщило БелТА.

«Убежден, что развитие интеграции в Союзном государстве также даст эффективный ответ на новые вызовы, которые связаны с санкционным давлением со стороны недружественных государств, сравнимым с тотальной экономической войной», — отметил Мишустин.

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По его словам, власти обеих стран принимают необходимые действия для обеспечения технологического суверенитета и экономической безопасности России и Белоруссии. Глава правительства напомнил, что даже в непростой ситуации товарооборот между государствами показывает уверенный рост.

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Мишустин рассказал Головченко о результатах референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Председатель правительства заявил, что России предстоит проделать большую работу по восстановлению своих новых территорий.

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