Мишустин анонсировал большую работу по восстановлению новых субъектов России | 360°

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Мишустин анонсировал большую работу по восстановлению новых субъектов России

Глава правительства Мишустин анонсировал большую работу по восстановлению новых субъектов

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России предстоит большая работа по восстановлению новых регионов, заявил председатель правительства Михаил Мишустин. На встрече с белорусским коллегой Романом Головченко он рассказал, что жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей сделали выбор в пользу РФ, сообщил ТАСС.

«Предстоит большая серьезная работа по восстановлению инфраструктуры, экономики, социальной сферы. Это теперь часть нашей страны», — подчеркнул глава правительства.

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Мишустин напомнил Головченко слова президента Владимира Путина. Он заявил, что выражение воли народа закреплено в Уставе ООН.

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В понедельник власти опубликовали договоры о включении ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Документы вступят в силу с момента их ратификации. Позже комитет Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал палате ратифицировать указанные соглашения.

После проведения референдумов российских послов вызвали в министерства иностранных дел ряда государств. Среди них Польша и Финляндия.

Михаил Мишустин

Референдумы о присоединении к России

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