Мир 19 мая 2023, 10:56 МИД КНР назвал прочным сотрудничество России и Китая МИД КНР: визит Мишустина в Китай придаст мощный импульс восстановлению мировой экономики РИА «Новости»

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Сотрудничество России и Китая является очень прочным и имеет большой потенциал. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя предстоящий визит главы правительства РФ Михаила Мишустина в страну, сообщил ТАСС.

Дипломат отметил, что в ходе переговоров стороны обменяются мнениями по актуальным вопросам сотрудничества. Он также выразил надежду, что посещение Мишустиным Китая «придаст мощный импульс восстановлению мировой экономики».

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Премьер-министр России Михаил Мишустин 23-24 мая совершит рабочую поездку в Китай, где проведет переговоры с главой КНР Си Цзиньпином и премьером госсовета Ли Цяном. В ходе переговоров рассмотрят вопросы российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической сфере. Внимание также уделят взаимодействию в различных сферах от промышленности до сельского хозяйства и транспорта, сообщила пресс-служба кабмина в своем Telegram-канале.

Си Цзиньпин побывал в России с государственным визитом в конце марта. Лидер КНР провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны обсудили план мирного урегулирования украинского кризиса.