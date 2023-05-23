Власть 23 мая 2023, 07:40 Мишустин примет участие в Российско-китайском бизнес-форуме, проходящем в Шанхае Премьер Мишустин выступит на заседании Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае Пресс-служба Кремля

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин прибыл в конференц-центр в Шанхае, который находится на набережной реки Хуанпу, чтобы участвовать в Российско-китайском бизнес-форуме. Об этом сообщил ТАСС.

Политик выступит на пленарном заседании, также на мероприятии ожидается выступление и вице-премьера Государственного совета Китая Хэ Лифэна. После окончания пленарного заседания участники переместятся за круглые столы, где пройдет обсуждение расширения сотрудничества двух стран в сфере транспорта, сельского хозяйства, промышленности, цифровизации, энергетики.

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Некоторые главы регионов России и более 15 больших российских предприятий примут участие в форуме. Утром 23 мая перед началом мероприятия члены российской делегации сдали тест на коронавирус. Среди них были вице-премьер Александр Новак, глава Минцифры Максут Шадаев, министр экономического развития Максим Решетников, глава Сбербанка Герман Греф и журналисты из России.

Мишустин прилетел в Китай накануне. Это его первый визит в КНР в качестве председателя правительства РФ.