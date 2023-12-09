Мир 09 декабря 2023, 23:22 Миру высокой моды предрекли тяжелый год Глава отдела моды Chanel Павловский: рынок роскоши ждет тяжелый год РИА «Новости»

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Инфляция в США и Европе, безработица среди молодежи Китая негативно скажется на продажах модных бутиков по всему миру. Такой комментарий газете The Financial Times дал глава отдела моды дома Chanel Бруно Павловский.

Он подчеркнул, что рынок роскоши никто не защитит от надвигающегося на весь мир экономического коллапса.

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«У меня нет хрустального шара, но ситуация будет жестче, чем та, которую мы наблюдали в 2023 году», — заявил Павловский.

Представитель Chanel добавил, что сейчас покупатели в бутиках модного дома еще есть, но долго такая ситуация не сохранится и компания ожидает серьезного падения продаж. При этом он подчеркнул, что цены на товары модного дома продолжат расти, но только в пределах инфляции.

На протяжении нескольких десятков лет пост креативного директора модного дома Chanel занимал Карл Лагерфельд. Под его руководством бренд вернул себе былую славу. Но в 2019 году «король моды» скончался от рака поджелудочной железы. На освободившийся пост назначили самую близкую коллегу Лагерфельда Вирджини Виар.