Герои детства, звезды экрана и культовые политики. Кто из знаменитостей ушел в 2019 году?

Этот год унес жизни многих людей, которые были знаковыми фигурами для россиян и всего мира. Среди них музыканты, политики, актеры — каждый оставил после себя огромный культурный пласт. Кого мир потерял в 2019 году — вспомнил «360».

Децл

В ночь на 4 февраля после концерта в Ижевске умер 35-летний Кирилл Толмацкий, известный как Децл. Музыкант умер из-за острой сердечной недостаточности.

В начале нулевых хит Децла «Вечеринка» и другие гремели на всю страну, а прочитанный им рекламный слоган «Пепси. Пейджер. MTV» не слышал разве что глухой. После двух альбомов популярность начала падать, а у бывших фанатов стало модным ненавидеть экс-кумира.

Музыкант пропал с экранов и сменил направление творчества. После его смерти в рамках премии «Жара Music Awards 2019» его признали «Хип-хоп легендой», а позднее родителям вручили награду МУЗ ТВ «За вклад в развитие хип-хоп музыки».

Карл Лагерфельд

Когда в январе Карл Лагерфельд впервые в своей жизни не появился на подиуме в финале своего показа для дома Chanel, никто не забеспокоился. 85-летний кутюрье пояснил, что вывихнул ногу, поэтому останется за кулисами в инвалидном кресле. А 19 февраля мир высокой моды потрясла весть о смерти Лагерфельда от рака поджелудочной железы.

«Король моды», как его часто называли в прессе, был главным модельером Fendi, Chanel, собственного дома Karl Lagerfeld и создавал коллекции для Chloe. Не побоявшись пойти против мнения самой Коко Шанель, кутюрье научил мир носить мини-юбки, коротенькие шорты, леггинсы и платья с кроссовками.

Его моделями были такие общепризнанные красавицы как Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Клаудия Шиффер и другие. А наряды считали честью носить Элизабет Тейлор, принцесса Диана, Ванесса Паради, Ким Кардашьян и Бриджит Макрон.

Игорь Малашенко

25 февраля в Испании покончил с собой 64-летний экс-гендиректор и со-основатель НТВ Игорь Малашенко. По словам его супруги Божены Рынски, медиамагнат тяжело переживал бракоразводный процесс с первой супругой Еленой Пивоваровой. Имел неврологические проблемы, страдал от депрессии.

Малашенко был человеком, стоявшим у истоков российского телевидения. Он руководил избирательными штабами Ельцина и Собчак. По мнению политологов, именно он во второй раз сделал Ельцина главой государства. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев отметил, что созданный Малашенко «креатив работает до сих пор, и мы видим это на экранах нашей страны».

Источник фото: РИА «Новости» / Валерий Левитин

Кит Флинт

В начале марта фанатов электронной музыки шокировала весть о самоубийстве вокалиста культовой The Prodigy Кита Флинта. Тело музыканта обнаружили 4 марта 2019 года в его доме в британском Данмоу. Причиной, толкнувшей музыканта на суицид, стала депрессия, вызванная разводом с диджеем и моделью Маюми Каи. В крови Флинта нашли следы кокаина, алкоголя и кодеина.

The Prodigy появилась в 1990-м году и сначала Кит был танцором группы. Спустя шесть лет блестяще исполнил сингл Firestarter и превратился в символ группы. Его вклад в развитие коллектива и электронной музыка оценить невозможно. Как сказал Эд Симонс из Chemical Brothers: «Великий человек».

Владимир Этуш

В марте умер тот, кто «учил быть человеком» — 96-летний народный артист СССР Владимир Этуш. Его персонажи подарили стране массу знаковых фильмов, а товарищ Саахов из фильма «Кавказская пленница» стал его визитной карточкой наряду с ролями в картинах «12 стульев» и «Иван Васильевич меняет профессию». С ним разговаривали текстами его ролей, прохожие аплодировали, а жители Кавказа увидели в нем родную душу, хотя Этуш — коренной москвич.

В Театре имени Вахтангова Этуш служил с 1945 года, исполнил больше 60 ролей. На его творчестве выросло не одно поколение россиян, видевшее его в самых разных амплуа: и в образе карикатурных комических злодеев, и в серьезных драматических постановках. Для коллег он был не просто великим актером, но и настоящим гуру, который учил не только готовиться к выступлениям и вести себя в кадре, но и как быть человеком — сражаться, воевать, отстаивать свои интересы.

Юлия Началова

«Роковая случайность» унесла жизнь Юлии Началовой в середине марта. Певица натерла ногу, в рану попала инфекция, которая привела к гангрене, а 16 марта — к острой сердечной недостаточности. Смерть исполнительницы хитов «Учитель» и «Герой не моего романа» вновь пробудила интерес общества к ее личности, хотя задолго до произошедшего о ней почти не вспоминали.

С 1 июля в нескольких регионах России начали продавать паломнические туры на могилу Началовой. На Троекуровское кладбище в Москве постоянно приходили люди — могила была завалена цветами даже в ноябре.

Источник фото: РИА «Новости» / Сергей Пятаков

Георгий Данелия

Автор фильмов «Кин-дза-дза!», «Мимино», «Я шагаю по Москве» Георгий Данелия умер 4 апреля от остановки сердца в возрасте 88 лет. Великий мастер создал ленты, которые «входят в код советского и русского человека». Более того, если бы не Данелия, кино не было таким самобытным.

Режиссер помог найти общий язык народам России и Грузии, у него были безупречные репутация, поведение и творчество. Даже несмотря на небольшое количество работ Данелии, его все равно помнят, а придуманные им фразы до сих пор не устарели: «Чувствуйте себя как дома, да не забывайте, что в гостях!»; «Да от себя-то убежать можно, а вот от милиции не убежишь!» и другие.

Сергей Доренко

В День Победы ушел из жизни один из самых известных журналистов России Сергей Доренко. Мастер матафоры умер 9 мая из-за разрыва аорты — он ехал на мотоцикле от друзей, когда ему стало плохо. Доренко потерял управление и упал. Он не боялся поднимать острые темы и открыто рассуждать о самых разных темах — политике, коррупции или смерти.

Доренко стал известен в 1990-е, когда вел передачу «Время» на ОРТ (ныне Первый канал) — главном телеканале страны. Благодаря ему журналистика развивалась и стала такой, какой мы знаем профессию сегодня. Ведь в карьере Доренко будто отразилась вся история молодой российской журналистики от первых выпусков «Вестей» до программы на Первом.

Доренко был действительно знаковой фигурой — с ним считались и вспоминали добрым словом не только известные фигуры отечественной журналистики, вроде Владимира Соловьева и Дмитрия Киселева, но и политики, такие как Мария Захарова и Сергей Собянин.

Рутгер Хауэр

Рутгер Хауэр умер 19 июля в возрасте 75 лет после непродолжительной болезни. Слава пришла к нему благодаря фильму «Бегущий по лезвию» (1982) Ридли Скотта, где он сыграл злодея Роя Бэтти. И хоть этот образ подходил актеру, в жизни он был добрым и щедрым человеком. Картину признали классикой научной фантастики, за что Скотт был явно благодарен Хауэру.

В 1999 году он получил приз как лучший голландский артист столетия. Хауэр считал своей родиной весь мир и играл персонажей любых экзотических национальностей, включая русского.

Сам Хауэр был артистом с детства, и дело не только в том, что его родители преподавали актерское мастерство, но и в том, что его жизнь была сплошным спектаклем — в 15 лет он сбежал из дома и отправился в кругосветное плавание, потом работал автомойщиком, увлекся мотоспортом, благодаря которому большинство трюков выполнял сам. Его арсенал фильмов огромен — он мог сыграть как маньяка в «Попутчике», «Бомжа с дробовиком», так и таинственного Уильяма Эрла из «Бэтмен: начало», или зловещего Рорка из «Города грехов».

Вилли Токарев

По обе стороны океана переживали смерть российского и американского шансонье Вилли Токарева, который умер 4 августа в возрасте 84 лет. Он запомнился поклонникам своим юмором и самобытным творчеством о жизни иммигранта в США. Свой путь он начал с самого известного в 1950-х ансамбля Александра Броневицкого «Дружба», где пел в вокальной группе с Эдитой Пьехой. Потом Токарев получил прозвище «легенда Кольского полуострова», переехав из Северной столицы в Мурманск.

Позднее, в 1974, шансонье эмигрировал в США, поработал курьером и таксистом, а далее снова занялся музыкой. Талант никуда не делся — в Америке Токарев стал легендой Брайтона, символом миграции. Он смог создать собственный жанр в США, получить славу и одобрение в России.

Источник фото: РИА «Новости» / Евгений Одиноков

Жак Ширак

Бывший президент Франции Жак Ширак умер 26 сентября в своем доме в окружении родных в возрасте 86 лет. В память о бывшем президенте звонарь ударил в самый большой колокол собора Парижской Богоматери, который не трогали полгода — с момента пожара. В это время французы несли к дому Ширака цветы, свечи и яблоки, которые политик очень любил.

«Мы потеряли настоящего друга», — отметил посол России во Франции Алексей Мешков, говоря о смерти бывшего президента Жака Ширака.

Он говорил не только от своего лица — проститься с политиком пришли тысячи людей. В том числе десятки высокопоставленных гостей и около 30 президентов других государств, включая Владимира Путина, у которого с Шираком были не только государственные, но и дружеские отношения. Тогда российский лидер впервые в жизни поехал на похороны иностранного главы государства.

Марк Захаров

Художественный руководитель московского «Ленкома» Марк Захаров умер 28 сентября в возрасте 85 лет. В августе он попал в больницу с подозрением на двустороннее воспаление легких, потом он почувствовал себя лучше, его выписали, но конец сентября стал для режиссера роковым.

Захаров остался в сердцах поклонников благодаря фильмам «Белое солнце пустыни», «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Убить дракона», к которым написал сценарии. А в качестве режиссера он работал с «Тем самым Мюнхгаузеном», «Домом, который построил Свифт». Да и спектакли Захаров делал запоминающиеся: «Юнона и Авось», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Вишневый сад» и десятки других.

Алексей Леонов

В октябре в возрасте 85 лет не стало первого человека, вышедшего в открытый космос, Алексея Леонова. Это случилось 11 октября. Леонов у большинства людей ассоциировался с космосом — он занял одно из ключевых мест в истории этой области, в его честь назвали кратер на Луне. Алексей Леонов был заслуженным мастером спорта СССР, имел второй разряд по велоспорту и третий разряд по фехтованию, а также очень много рисовал.

Новость о смерти Леонова разлетелась не только по России, где в честь него назвали университет в подмосковном Королеве, но и по всему миру. NASA прервало прямую трансляцию из открытого космоса, чтобы сообщить о смерти первого человека, увидевшего Землю с орбиты в скафандре.

Источник фото: РИА «Новости» / Владимир Вяткин

Луи Виттон

О смерти Патрика-Луи Виттона — праправнука основателя торгового дома Louis Vuitton — стало известно 8 ноября. При жизни модельер продолжил дело своего родственника, развивая компанию, появившуюся еще в 1854 году. Сейчас вещи, которые продают в магазинах бренда, стоят огромных денег, и при этом пользуются огромным спросом.

Источник фото: сайт Louis Vuitton

Юрий Лужков

Бывший мэр Москвы умер 10 декабря в Мюнхене, куда приехал из-за давней болезни сердца. Отношение к нему, как к любому долго занимавшему свое кресло управленцу, неоднозначное. Благодаря чиновнику, за 18 лет в столице восстановили Храм Христа Спасителя, Казанский Собор, Царицынский парк с его дворцовым ансамблем, реконструировали МКАД. А вместе с тем было уничтожено здание «Военторга», снесена и отстроена заново гостиница «Москва», проложен бесполезный и убыточный монорельс.

Юрий Лужков закрывал популярные в 1990-е вещевые рынки, переселяя продавцов в торговые центры. Одновременно градоначальник позволил завесить столицу рекламой и заставить ларьками-самостроями. И все же, с его смертью, ушла целая эпоха, когда Москва оправлялась от постсоветской разрухи, становясь современным европейским городом.