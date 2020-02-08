    08 февраля 2020, 00:41

    Мировые запасы медицинских масок заканчиваются

    Александра Каширина

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что мировые запасы гигиенических масок истощились на ближайшие 4–6 месяцев.

    Как указал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, что спрос на маски и респираторы вырос в 100 раз, из-за этого они подорожали в 20 раз. «Эта ситуация усугубляется широко распространенным, ненадлежащим использованием средств защиты вне ухода за пациентами», — указано в его заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

    Он добавил, что в условиях дефицита масок ими сначала надо обеспечить врачей и других медработников, а потом уже больных и тех, кто ухаживает за ними. Гебрейесус призвал не накапливать маски там, где вирус не так распространен.

    Ранее сообщалось, что в России также взлетели цены на медицинские маски. Кто-то решил заработать на ситуации и втридорога продавать этот предмет защиты от инфекции. В Ивановской области предприимчивые продавцы подняли цену на 500%.