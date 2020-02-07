Названы регионы, где на панике из-за коронавируса наживаются сильнее всего

Коронавирус бушует в основном в Китае, а ценник на медицинские маски взлетел в России. Кто-то решил нажиться на ситуации и втридорога продавать этот предмет защиты от инфекции. Поднявших под шумок цены нашли в 68 субъектах страны. В лидеры выбилась Ивановская область, где на волне истерии задрали сумму на 485%.

Специалисты ФАС провели анализ и выяснили, в каких регионах аптеки больше всего пытаются нажиться на появлении коронавируса. Оказалось, что розничные цены на медицинские маски подняли сразу в 68 субъектах страны. Где-то стоимость увеличилась не очень сильно, а где-то ее задрали по полной.

Самый большой рост зафиксировали в Ивановской области, где отдельные виды масок стали стоить на 485% больше. Не отстают и продавцы в Тамбовской области. Там владельцы аптек решили, чтобы жители отдавали за товар на 431% больше, чем раньше. Тройку лидеров замкнула Республика Ингушетия со своими 400%.

Рост цен увидели и в Нижегородской области. Там медицинские маски обойдутся на 374% дороже, а в Мурманской — на 354%.

Проверка показала, что рост цен в основном связан с повышением закупочной стоимости. По этому показателю рекордсмены находятся в Адыгее (на 1566,7%) и Дагестане (на 650%). В 24 российских субъектах специалисты не нашли взаимосвязи между оптом и розницей.

«Антимонопольное ведомство продолжает пристально следить за ситуацией вокруг роста цен на медицинские маски. <…> В случае, если нами будут обнаружены признаки нарушения антимонопольного законодательства, к нарушителям будут приняты все меры антимонопольного реагирования», — заключил статс-секретарь, заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

Первые сообщения о повышении цен на медицинские маски появились в начале февраля. Жители Курской области выкладывали за них в 35 раз больше денег, чем раньше. На стоимость жаловались и жители Забайкалья. Это все происходило на фоне распространения коронавируса. Инфекция появилась в конце 2019 года в Китае и уже унесла жизни 637 человек. Заражены более 31 тысячи человек.

Президент России Владимир Путин поручил выявить аптеки, которые наживаются на ситуации, и лишить их лицензии. После проверки ФАС аптечные сети явно поредеют.