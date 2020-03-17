Мировые цены на нефть снова пошли в гору

Мировые цены на нефть восстанавливаются после падения, произошедшего накануне. Сейчас стоимость черного золота марок Brent и WTI поднимается уже более чем на 5%.

По состоянию на 4:02 по московскому времени апрельский фьючерс марки WTI поднялся в цене на 5,10%, и достиг 30,48 доллара за баррель, пишет РИА «Новости». Майский фьючерс марки Brent увеличился на 5,23%, теперь его стоимость 31,17 доллара за баррель.

На скачки цен на нефть влияет нестабильность на мировых фондовых биржах, которая вызвана эпидемией коронавируса. Нефтяные трейдеры боятся, что принимаемые меры не предотвратят рецессию мировой экономики и ситуации вокруг нефтедобычи (в начале марта страны ОПЕК+ так и не смогли договориться о продлении сделки по ее сокращению).

В понедельник, 16 марта, цена нефти марки Brent рухнула до 29,77 доллара за баррель. Последний раз такое было в феврале 2016 года. На стоимость нефти повлияла и ситуация с падением индексов мировых бирж и российских ценных бумаг.