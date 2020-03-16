Цена нефти Brent опустилась ниже $30 за баррель. Это случилось впервые за 4 года

Мировой нефтяной рынок продолжает лихорадить. Цена нефти Brent рухнула ниже отметки 30 долларов за баррель. Последний раз такое было в феврале 2016 года.

Как сообщило РИА «Новости», цена упала на 12,05% — до 29,77 доллара за баррель. Это последствия распродаж черного золота и ситуации с ОПЕК. На стоимость нефти повлияла и ситуация с падением индексов мировых бирж и российских ценных бумаг. По мнению аналитиков, обрушение цен будет непросто выровнять, так как на падение спроса на черное золото мало что влияет.

Руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов во время беседы с «360» заявил, что нефтяной рынок рано или поздно стабилизируется, а рубль перестанет падать. Главное — дождаться внятных новостей и не делать скоропалительных выводов.

Ранее РФ не смогла договориться с ОПЕК о регулировании добычи нефти. Это спровоцировало резкое падение цен на сырье и обрушение курса рубля.