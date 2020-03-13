Мэр Нью-Йорка признал неизбежность жертв от коронавируса

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что городу не удастся избежать жертв коронавируса, но Нью-Йорк все преодолеет. Ранее он объявил режим чрезвычайной ситуации из-за масштабного распространения инфекции.

Билл де Блазио предположил, что на следующей неделе число зараженных превысит тысячу. Пока было выявлено подтвержденных 328 случаев.

«Мы сейчас моделируем различные сценарии и различные действия. Это будет долгая битва. Это не кончится скоро. Это будет долгая битва, жесткая битва. Мы потеряем некоторых из наших друзей-ньюйоркцев. К сожалению, это неизбежно», — цитирует его РИА «Новости».

Мэр Нью-Йорка сообщил, что основные усилия по защите горожан будут направлены на общественный транспорт, школы и систему здравоохранения.

После объявления режима ЧС де Блазио запретил горожанам собираться в группы более 500 человек. Были закрыты все театры Бродвея.

После обращения к гражданам губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома компания Walt Disney закрыла на карантин Диснейлэнд.