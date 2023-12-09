09 декабря 2023, 10:15
Мировой тур Тейлор Свифт побил рекорд
Мировой тур певицы Тейлор Свифт собрал 1,04 миллиарда долларов
Концертный тур Тейлор Свифт Eras Tour собрал более миллиарда долларов, побив мировой рекорд и став самым кассовым в истории. Об этом сообщило издание Pollstar.
За время тура на концерты Тейлор Свифт продали 4,3 миллиона билетов. За восемь месяцев она успела посетить 24 города и отыграть 60 концертов.
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В общей сложности Eras Tour собрал 1 039 263 762 долларов. Он стал самым прибыльным туром всех времен и первым, когда-либо перешагнувшим десятизначный порог, подчеркнуло издание.
На втором месте в топе самых кассовых артистов оказалась Бейонсе. Ее тур собрал 579 миллионов долларов.
Несколькими днями ранее Тейлор Свифт признали человеком года по версии Time. В редакции журнала указывали, что 2023-й был важным годом для певицы. В числе успехов артистки упомянули рекордные прослушивания переизданных альбомов, а также сборы фильма-концерта The Eras Tour.
Тейлор Свифт
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