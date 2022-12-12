Мир 12 декабря 2022, 04:46 Мировой экономике предрекли худшие два-три года Инвестор Роджерс: мировую экономику могут ждать худшие два-три года Unsplash

Читать 360tv в

Следующие два-три года могут стать для мировой экономики худшими. Причина кроется в чрезмерном объеме накопленных долгов, заявил в разговоре с РИА «Новости» американский инвестор Джим Роджерс.

«Следующие два или три года, возможно, станут худшими на моей жизни из-за чрезмерного объема долгов», — сказал он.

Реклама

Как уточнил эксперт, такое большое количество долговых обязательств накопилось с 2009 года. Он не исключил, что ближайшие годы могут быть крайне сложными. Это, по словам Роджерса, должно вызывать беспокойство.

Реклама

«У нас вновь будут экономические проблемы», — заключил он.

Рождерс является одним из известнейших инвесторов в мире. Вместе с миллиардером Джорджом Соросом он основал инвестиционный фонд Quantum. Именем американского инвестора назвали Международный сырьевой индекс Роджерса (RICI).

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американская экономика в 2022 году может по темпам роста обогнать Китай. Если его слова сбудутся, то подобное произойдет впервые с 1976 года. В своем прогнозе американский лидер сослался на неких независимых экспертов.