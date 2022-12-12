Мир 12 декабря 2022, 01:57 Байден заявил, что экономика США может обогнать Китай в 2022 году Глава Белого дома Байден: экономика США в 2022 году может обогнать Китай Pxhere

Читать 360tv в

Президент США Джо Байден допустил, что американская экономика в 2022 году впервые с 1976-го может обогнать Китай по темпам роста. В своем предположении, которое глава Белого дома разместил в Twitter, он сослался на прогнозы «независимых экспертов».

«Независимые эксперты прогнозируют, что экономика США в этом году может вырасти даже быстрее, чем экономика Китая», — написал американский лидер.

Реклама

Байден также добавил, что такого не происходило с 1976 года. Однако, на каких именно экспертов он ссылался в своем посте, американский президент не уточнил.

Реклама

Рост ВВП Китая в 2022 году ожидается на уровне 3,2%, следует из прогнозов МВФ. Рост экономики США по итогам текущего года в МВФ прогнозируют на уровне 1,6%.

В начале декабря зрителей телеканала CBS возмутило одобрение Байденом закона о принудительном предотвращении забастовки железнодорожников. Американские власти сочли, что забастовка угрожает экономике страны. Но американцы не согласились с этим. Как заметил один из комментаторов, вместо того, чтобы защищать права рабочих, подписанный Байденом закон заставил их замолчать.