Миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отправили в Казахстан на абсолютно законных основаниях. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Четкая, абсолютно законная реакция на такое же законное обращение законно избранного президента Казахстана», — сказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Она подчеркнула, что миссия ОДКБ вылетела в республику только после того, как казахстанские власти исчерпали внутриполитические методы борьбы с беспорядками. В тот момент факты начали говорить и о внешней угрозе.

«Тезис о том, что некая неправовая история происходит, не работает. Наши западные партнеры мямлят, выставляют себя в непрофессиональном, провальном свете, друг другу противоречат. У меня такое ощущение, что от абсолютного бессилия еще и оскорбляют», — отметила Захарова.

По словам официального представителя МИД РФ, хамское оскорбление от госсекретаря США Энтони Блинкена показало полное отсутствие аргументов. Ранее Блинкен говорил, что Казахстан может справиться с беспорядками без ОДКБ. Он также высказался о роли России в сложившейся ситуации, произнеся фразу: «Один урок из прошлой истории — когда в твоем дома оказались русские, их бывает сложно заставить уйти».