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    09 января 2022, 00:54

    Миротворцев ОДКБ отправили в Казахстан на законных основаниях — Захарова

    Захарова: миссию ОДКБ отправили в Казахстан на законных основаниях

    Дарья Бунякова

    Миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отправили в Казахстан на абсолютно законных основаниях. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Миротворцев ОДКБ отправили в Казахстан на законных основаниях — Захарова

    «Четкая, абсолютно законная реакция на такое же законное обращение законно избранного президента Казахстана», — сказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

    Она подчеркнула, что миссия ОДКБ вылетела в республику только после того, как казахстанские власти исчерпали внутриполитические методы борьбы с беспорядками. В тот момент факты начали говорить и о внешней угрозе.

    «Тезис о том, что некая неправовая история происходит, не работает. Наши западные партнеры мямлят, выставляют себя в непрофессиональном, провальном свете, друг другу противоречат. У меня такое ощущение, что от абсолютного бессилия еще и оскорбляют», — отметила Захарова.

    По словам официального представителя МИД РФ, хамское оскорбление от госсекретаря США Энтони Блинкена показало полное отсутствие аргументов. Ранее Блинкен говорил, что Казахстан может справиться с беспорядками без ОДКБ. Он также высказался о роли России в сложившейся ситуации, произнеся фразу: «Один урок из прошлой истории — когда в твоем дома оказались русские, их бывает сложно заставить уйти».